2020-07-22T14:01:35+03:00
Общество

В Саратове 25 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

Подведены первые итоги экзаменов
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове подвели первые итоги ЕГЭ.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, судя по результатам проверки знаний по географии, литературе, русскому языку, информатике и ИКТ, уровень подготовки ребят такой же, как в прошлом году.

По первым двум предметам результаты гораздо выше, но многие не стали браться за задания с развернутым ответом по последнему.

100 баллов по литературе набрал один выпускник ВЕЛ, трое сдавших информатику из ФТЛ №1, лицея №56, гимназии №1, 21 сдававший русский язык 11-классник из школ №№5, 18, 55, 63, 93, лицея №15, ЛМИ, двое из ЛГН, ФТЛ №1, ЛПН, лицея №37, гимназий №№3, 4 и 87.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
В мэрии Саратова пока не видели документов уголовного дела о халатности на 147 млн рублей
Житель Маркса избил мать и убил отца за пьянку
Саратовскую журналистку включили в комиссию облдумы по развитию территорий
В Саратове водитель грузовика из Орла из-за падающего дерева влетел в еще одно
За отдых в Саратовской области будут платить от 5 до 15 тысяч рублей
Реконструкция магистрального водопровода по Плодородной находится в завершающей стадии
Жительница Саратова забрала у бывшего мужа иномарку за 700 тысяч в счет алиментов
Евгений Ковалев прокомментировал выступление губернатора с отчетом в облдуме
Кирилл Гречухин стал первым двухсотбалльником в Саратовской области
Кайданов: Нельзя не заметить, что дороги в Саратовской области стали лучше
Андрей Воробьев: Очередной пакет мер поддержки бизнеса поможет сохранить тысячи рабочих мест
Саратовцев предупреждают о сильном ветре в четверг
Саратовец заплатит 300 тыс. рублей за попытку подкупить сотрудника ФСБ
Саратовец заколол своего знакомого и теперь отправится в колонию
В Саратове 25 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
Байдарочница из Саратовской области выиграла золото в Москве