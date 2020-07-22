В Саратове 25 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

22 Июль 2020 2020-07-22T14:01:35+03:00

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В Саратове подвели первые итоги ЕГЭ.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, судя по результатам проверки знаний по географии, литературе, русскому языку, информатике и ИКТ, уровень подготовки ребят такой же, как в прошлом году.

По первым двум предметам результаты гораздо выше, но многие не стали браться за задания с развернутым ответом по последнему.

100 баллов по литературе набрал один выпускник ВЕЛ, трое сдавших информатику из ФТЛ №1, лицея №56, гимназии №1, 21 сдававший русский язык 11-классник из школ №№5, 18, 55, 63, 93, лицея №15, ЛМИ, двое из ЛГН, ФТЛ №1, ЛПН, лицея №37, гимназий №№3, 4 и 87.

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ИСТОЧНИК KP.RU