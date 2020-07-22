Байдарочница из Саратовской области выиграла золото в Москве
Саратовская байдарочница на чемпионате в Москве завоевала золото.
- Мария Медведева выиграла на дистанции 500 метров в байдарке-одиночке на Московском чемпионате по гребле на байдарках и каноэ, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.
Впереди у гребцов чемпионат России, который пройдет в Москве с 10 по 14 августа. По его итогам сформируют состав сборной для участия в чемпионате Европы и Кубке мира.
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ИСТОЧНИК KP.RU