В Балакове парень угнал ВАЗ

22 Июль 2020 2020-07-22T11:50:27+03:00

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Полиция раскрыла угон ВАЗ-21063 у 24-летнего жителя Балакова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 6 по 21 июля кто-то уехал на его ВАЗ-21063, который стоял на Волжской улице.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 17-летний юноша, который ранее уже получал наказание за кражу.

Парень признался, что сдал авто в пункт металлоприема, на него завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU