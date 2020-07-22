В Балакове парень угнал ВАЗ
Полиция раскрыла угон ВАЗ-21063 у 24-летнего жителя Балакова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 6 по 21 июля кто-то уехал на его ВАЗ-21063, который стоял на Волжской улице.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 17-летний юноша, который ранее уже получал наказание за кражу.
Парень признался, что сдал авто в пункт металлоприема, на него завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU