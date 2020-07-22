2020-07-22T11:45:00+03:00
Происшествия

Пожилой саратовец и женщина лишились почти 800 тысяч из-за мошенников

Они вкупе потеряли 773 тыс. рублей
Ольга Симонова
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В Саратове пожилой мужчина и 38-летняя женщина стали очередными жертвами мошенников.

- В полиции 61-летний житель Кировского района рассказал, что ему позвонил неизвестный со столичного номера, представился сотрудником банка и поведал о сомнительных операциях. Чтобы спасти деньги, аферист предложил мужчине перевести их на резервный счет, что жертва и сделала, потеряв 680 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Также к правоохранителям обратилась жительница Волжского района. Ее также обманул неизвестный по телефону, сказав, что нужно провести ряд операций для защиты от несанкционированных переводов. Гражданка продиктовала секретные коды из СМС и с ее счета «утекли» более 93 тыс. рублей.

Стражи порядка возбудили уголовные дела. В полиции граждан просят не доверять незнакомцам: не переводить деньги на чужие банковские счета и номера, не делать в банкоматах то, что просят посторонние. Также нельзя сообщать никому, даже сотруднику банка, коды и пароли от банковских карт либо для входа в личный кабинет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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