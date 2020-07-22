Житель Энгельса отработает долг перед сыном

22 Июль 2020 2020-07-22T11:56:40+03:00

Мужчина должен был отдавать на его содержание четвертую часть своего заработка

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Суд признал 38-летнего жителя Энгельса виновным в неуплате алиментов.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, он должен был отдавать четвертую часть зарплаты на содержание своего десятилетнего ребенка. Однако этого мужчина не делал, за что его отправляли на обязательные работы.

Даже такая мера не возымела действия. Сумма нового долга превысила отметку в 50 тыс. рублей.

Теперь мужчина проведет восемь месяцев на исправительных работах и будет отдавать десятую часть своего заработка государству.

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ИСТОЧНИК KP.RU