В Саратовской области сгорел прицеп легковушки
Площадь пожара составила 4 кв. м
В Саратовской области сгорел прицеп
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Вчера, 21 июля, в Саратовской области сгорела прицеп легковушки.
- Сигнал о пожаре на трассе «Каспий» в Лысогорском районе поступил в 17:41, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
На тушение прицепа выезжала одна единица техники. Площадь пожара составила 4 кв. м.
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ИСТОЧНИК KP.RU