В Саратовской области сгорел прицеп легковушки

22 Июль 2020 2020-07-22T11:27:39+03:00

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Вчера, 21 июля, в Саратовской области сгорела прицеп легковушки.

- Сигнал о пожаре на трассе «Каспий» в Лысогорском районе поступил в 17:41, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

На тушение прицепа выезжала одна единица техники. Площадь пожара составила 4 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU