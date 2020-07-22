У саратовца арестовали Lada Kalina за долг по 228 штрафам ГИБДД

22 Июль 2020 2020-07-22T11:55:59+03:00

Машину могут продать в счет оплаты

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Саратовец долгое время не оплачивал 228 штрафов ГИБДД за нарушение правил дорожного движения.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, общая сумма долга превысила отметку в 164 тыс. рублей.

Выяснилось, что у него есть Lada Kalina, которую арестовали. Если мужчина не отдаст деньги сам, штрафы оплатят из вырученных средств от продажи машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU