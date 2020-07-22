В центре Саратова появилось граффити с котами
В центре Саратова появилось граффити с котами.
Фото мэрии
- Вчера, 21 июля, художник Дмитрий Жумаев закончил работу возле городской доски почета. Он начал рисовать это граффити 13 июля, — рассказали «КП-Саратов» в мэрии.
На картине изображен кот, который плывет в лодке, груженной саратовскими калачами, посередине композиции представлены коты, что на велосипеде ловят рыбу, а далее изображен кот, играющий на саратовской гармошке.
Фото мэрии
По словам пресс-службы горадминистрации, жители уже фотографируются с граффити.
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ИСТОЧНИК KP.RU