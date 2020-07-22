2020-07-22T11:21:37+03:00
Общество

В центре Саратова появилось граффити с котами

Художник начал рисовать его девять дней назад
Ольга Симонова
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Фото мэрииФото мэрии
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В центре Саратова появилось граффити с котами.

Фото мэрии

Фото мэрии

- Вчера, 21 июля, художник Дмитрий Жумаев закончил работу возле городской доски почета. Он начал рисовать это граффити 13 июля, — рассказали «КП-Саратов» в мэрии.

На картине изображен кот, который плывет в лодке, груженной саратовскими калачами, посередине композиции представлены коты, что на велосипеде ловят рыбу, а далее изображен кот, играющий на саратовской гармошке.

Фото мэрии

Фото мэрии

По словам пресс-службы горадминистрации, жители уже фотографируются с граффити.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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