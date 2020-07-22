Больше суток для саратовцев будет закрыт проезд на одной из улиц

22 Июль 2020 2020-07-22T10:52:59+03:00

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В Саратове сегодня, 22 июля, в 12 часов дня перекроют улицу в Октябрьском районе.

- Автомобилисты не смогут проехать по Весеннему проезду между Хользунова и Рахова из-за ремонтно-восстановительных работ на теплосети, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «Т Плюс».

На месте перекрытия выставят знаки и ограждения.

Дорога откроется в 20:00 23 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU