Больше суток для саратовцев будет закрыт проезд на одной из улиц
Весенний проезд перекрыли из-за работ
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня, 22 июля, в 12 часов дня перекроют улицу в Октябрьском районе.
- Автомобилисты не смогут проехать по Весеннему проезду между Хользунова и Рахова из-за ремонтно-восстановительных работ на теплосети, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «Т Плюс».
На месте перекрытия выставят знаки и ограждения.
Дорога откроется в 20:00 23 июля.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU