Саратовцы умирают от алкоголя чаще, если пьют в одиночку

22 Июль 2020 2020-07-22T11:54:32+03:00

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За шесть месяцев 2020 года в Саратовской области зарегистрировано 362 отравления спиртосодержащей жидкостью — которая предназначена для питья и нет, 215 из них закончились смертью. В прошлом году скончавшихся было гораздо меньше — 135.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, этиловым спиртом отравились 334 человека, 203 из них умерли.

Стало плохо от суррогатов алкоголя 16 любителям горячительного, от спиртовых жидкостей непищевого назначения скончались 12 человек.

В основном за бутылку берутся мужчины (76,8%), реже женщины (23,3%). Чаще всего пьют в одиночку (99,5% от общего числа), меньше с семьей (0,5%).

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ИСТОЧНИК KP.RU