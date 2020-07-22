Радаев выразил соболезнования родственникам погибших от коронавируса медиков

22 Июль 2020 2020-07-22T10:30:42+03:00

Сейчас с COVID-19 в области борются 2,5 тыс. медработников

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 июля на отчете в Саратовской областной думе по итогам 2019 года губернатор Валерий Радаев затронул тему коронавируса.

- Ситуация остается стабильно сложной. По приросту случаев заболевания мы долго держались в числе первых 20 субъектов. Это связано с высокой выявляемостью зараженных. Лаборатории позволяют делать свыше 3 тыс. исследований в сутки, — заявил Радаев.

Он отметил, что сейчас медпомощь больным с коронавирусом оказывают в 14 больницах, мобилизованы 17 стационаров. С COVID-19 борются свыше 2,5 тыс. медработников: врачи, медсестры, санитары, студенты и ординаторы, бригады скорой помощи.

- Врачи проявляют героизм, нагрузка на них — беспрецедентная. К сожалению, случаи заболеваний среди медиков фиксируются. От имени правительства области, депутатского корпуса хочу пожелать всем, кого зацепила зараза, скорейшего выздоровления. Самое печальное, что двух человек — врача и водителя скорой — не удалось спасти, — сказал губернатор Саратовской области.

Он принес искренние соболезнования семьям и коллегам скончавшихся медиков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU