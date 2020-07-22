Шестеро пожарных тушили вещи в доме под Балашовом
Возгорание на площади 2 кв. м ликвидировано
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Вчера, 21 июля, в 14:47 шестеро пожарных и две единицы техники отправились на вызов в двухквартирный дом в поселке Заречное Балашовского района.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МЧС.
Прибывшие огнеборцы потушили домашние вещи, которые горели на площади 2 кв. м.
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ИСТОЧНИК KP.RU