Шестеро пожарных тушили вещи в доме под Балашовом

22 Июль 2020 2020-07-22T10:31:44+03:00

Возгорание на площади 2 кв. м ликвидировано

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Вчера, 21 июля, в 14:47 шестеро пожарных и две единицы техники отправились на вызов в двухквартирный дом в поселке Заречное Балашовского района.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МЧС.

Прибывшие огнеборцы потушили домашние вещи, которые горели на площади 2 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU