Женщина из Ртищева доверилась знакомой в соцсети и лишилась денег

22 Июль 2020 2020-07-22T10:21:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ртищеве Саратовской области женщину обманули мошенники через соцсети.

- Со страницы знакомой ей пришло сообщение о проведении одним из банков акции, в рамках которой можно получить 3 тыс. рублей. Поверившая гражданка отправила в обратном сообщении данные карты и коды из СМС, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

После этого деньги ей не только не пришли, но и списались со счета. Женщина потеряла 16,5 тыс. рублей.

Оказалось, что со взломанной страницы знакомой писали мошенники.

Полиция проводит проверку по данному факту.

В ГУ МВД по области граждан просят быть бдительными и не вестись на предложения о выигрыше и компенсациях за товары, лекарства и БАДы. В большинстве случаев это аферисты.

Нельзя вести никакие разговоры, переписки, передавать данные паспорта, карточек, пин-коды и пароли.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU