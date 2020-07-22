Женщина из Ртищева доверилась знакомой в соцсети и лишилась денег
В Ртищеве Саратовской области женщину обманули мошенники через соцсети.
- Со страницы знакомой ей пришло сообщение о проведении одним из банков акции, в рамках которой можно получить 3 тыс. рублей. Поверившая гражданка отправила в обратном сообщении данные карты и коды из СМС, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
После этого деньги ей не только не пришли, но и списались со счета. Женщина потеряла 16,5 тыс. рублей.
Оказалось, что со взломанной страницы знакомой писали мошенники.
Полиция проводит проверку по данному факту.
В ГУ МВД по области граждан просят быть бдительными и не вестись на предложения о выигрыше и компенсациях за товары, лекарства и БАДы. В большинстве случаев это аферисты.
Нельзя вести никакие разговоры, переписки, передавать данные паспорта, карточек, пин-коды и пароли.
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ИСТОЧНИК KP.RU