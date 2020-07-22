2020-07-22T10:21:43+03:00
Происшествия

Женщина из Ртищева доверилась знакомой в соцсети и лишилась денег

Страница пользователя была взломана
Ольга Симонова
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В Ртищеве Саратовской области женщину обманули мошенники через соцсети.

- Со страницы знакомой ей пришло сообщение о проведении одним из банков акции, в рамках которой можно получить 3 тыс. рублей. Поверившая гражданка отправила в обратном сообщении данные карты и коды из СМС, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

После этого деньги ей не только не пришли, но и списались со счета. Женщина потеряла 16,5 тыс. рублей.

Оказалось, что со взломанной страницы знакомой писали мошенники.

Полиция проводит проверку по данному факту.

В ГУ МВД по области граждан просят быть бдительными и не вестись на предложения о выигрыше и компенсациях за товары, лекарства и БАДы. В большинстве случаев это аферисты.

Нельзя вести никакие разговоры, переписки, передавать данные паспорта, карточек, пин-коды и пароли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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