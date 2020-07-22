Рождаемость упала, а трудоспособное население уезжает: итоги 2019 года в Саратовской области

22 Июль 2020 2020-07-22T09:58:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 июля, в ходе отчета по итогам 2019 года в областной думе губернатор Валерий Радаев заявил, что регион в прошлом году достиг исторического максимума по средней продолжительности жизни — 73 года.

- Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 5%, но все равно остается высокой — почти 52%. Выросла на 12% смертность от онкологии, — отметил Радаев.

Также он заявил, что общая смертность в 2019-м сократилась на 1,4%, а родилось на 9% детей меньше, чем в 2018 году.

- Как итог — рождаемость в два раза ниже, чем необходимо для замещения поколений, — подчеркнул губернатор.

По его словам, миграция составила 5,7 тыс. человек, что хоть и в два раза ниже, чем в 2018 году, но не дает повода успокаиваться. Ведь из Саратовской области уезжает трудоспособное население. Они ищут работу там, где более высокие зарплаты и уровень жизни, а тем временем на внутреннем рынке труда дефицит кадров в сфере здравоохранения, в обрабатывающих отраслях, хотя зарплаты там, как заявил Радаев, средние и даже выше.

- Нам не хватает инженеров, программистов, бухгалтеров, и это при том, что саратовские вузы ежегодно выпускают сотни таких специалистов, — отметил Валерий Радаев в своем докладе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU