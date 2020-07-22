В Саратове фура опрокинулась на заправке и снесла иномарку
В Саратове сегодня утром, 22 июля, фура устроила аварию у заправки «Башнефть» около Красного моста.
- Примерно в 10:10 напротив дома №1 по Политехнической 52-летний водитель DAF с полуприцепом не справился с управлением, опрокинулся и врезался в Chery, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Шоферу легковушки оказали помощь на месте, также медики осмотрели двух его несовершеннолетних пассажиров — двухмесячного и пятилетнего мальчиков.
Фото городской Госавтоинспекции
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ИСТОЧНИК KP.RU