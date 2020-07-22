В Вольске осудили бригадира за сорвавшегося насмерть молодого рабочего

Молодой рабочий в Вольске сорвался с крыши Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске осудили 32-летнего местного жителя. Он, будучи бригадиром, нарушил правила безопасности при строительстве, из-за чего погиб человек.

- Группа рабочих проводила капремонт кровли четырехэтажного здания лицея на улице Пугачева. Бригадир допустил к работе 22-летнего парня без спецподготовки, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Около 12:30 28 октября бригада стала спускаться с чердака на обед. Несмотря на страховочные пояса и передвижные веревки, молодой рабочий сорвался с крыши на землю.

Очевидцы вызвали скорую, потерпевшего госпитализировали, но в больнице он умер.

На суде бригадир признал вину, раскаялся и возместил потерпевшей стороне моральный и материальный ущерб. Его приговорили к году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.

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