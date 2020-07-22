2020-07-22T09:02:41+03:00
Общество

В Саратове ограничат движение через один из железнодорожных переездов

Регулировать движение машин будет дежурный
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня вечером, 22 июля, частично закроется железнодорожный переезд в Ленинском районе.

- На 291-м км перегона Трофимовский-2 — Зоринский (пересечение с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова) будет идти ремонт. Дежурный будет регулировать движение машин, поочередно открывая полосы, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД.

Объехать закрытый переезд можно по проспекту Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе. Полностью он откроется в 04:00 23 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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