Напившийся на жаре мужчина в Саратовской области пытался дать взятку полицейскому
В Саратовской области в отношении 32-летнего мужчины возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу.
- По версии следствия, 30 июня гражданин заготавливал сено на одном из полей Духовницкого района. Чтобы работа спорилась, он в это время пил алкоголь на жаре. Решив охладиться, мужчина поехал на автомобиле в магазин за холодными напитками. По пути в селе Липовка его остановили сотрудники ДПС, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Правоохранители предложили подышать в алкотестер, который показал, что злоумышленник пьян. На него составили административный протокол.
Утром 2 июля 2020 года водитель приехал в отдел полиции №1 в составе МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области и в кабинете замначальника передал ему 5 тыс. рублей, чтобы не направлять материалы по пьяной езде в суд.
Полицейский предупредил мужчину, что его действия наказуемые, но тот настаивал взять деньги и поплатился. В отношении него возбудили дело за дачу взятки.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU