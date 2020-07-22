Напившийся на жаре мужчина в Саратовской области пытался дать взятку полицейскому

22 Июль 2020 2020-07-22T08:51:28+03:00

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В Саратовской области в отношении 32-летнего мужчины возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу.

- По версии следствия, 30 июня гражданин заготавливал сено на одном из полей Духовницкого района. Чтобы работа спорилась, он в это время пил алкоголь на жаре. Решив охладиться, мужчина поехал на автомобиле в магазин за холодными напитками. По пути в селе Липовка его остановили сотрудники ДПС, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Правоохранители предложили подышать в алкотестер, который показал, что злоумышленник пьян. На него составили административный протокол.

Утром 2 июля 2020 года водитель приехал в отдел полиции №1 в составе МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области и в кабинете замначальника передал ему 5 тыс. рублей, чтобы не направлять материалы по пьяной езде в суд.

Полицейский предупредил мужчину, что его действия наказуемые, но тот настаивал взять деньги и поплатился. В отношении него возбудили дело за дачу взятки.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU