2020-07-22T08:51:28+03:00
Происшествия

Напившийся на жаре мужчина в Саратовской области пытался дать взятку полицейскому

Правоохранитель отказался от денег
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области в отношении 32-летнего мужчины возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу.

- По версии следствия, 30 июня гражданин заготавливал сено на одном из полей Духовницкого района. Чтобы работа спорилась, он в это время пил алкоголь на жаре. Решив охладиться, мужчина поехал на автомобиле в магазин за холодными напитками. По пути в селе Липовка его остановили сотрудники ДПС, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Правоохранители предложили подышать в алкотестер, который показал, что злоумышленник пьян. На него составили административный протокол.

Утром 2 июля 2020 года водитель приехал в отдел полиции №1 в составе МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области и в кабинете замначальника передал ему 5 тыс. рублей, чтобы не направлять материалы по пьяной езде в суд.

Полицейский предупредил мужчину, что его действия наказуемые, но тот настаивал взять деньги и поплатился. В отношении него возбудили дело за дачу взятки.

Расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вольске осудили бригадира за сорвавшегося насмерть молодого рабочего
Еще 93 человека оказались заражены коронавирусом в Саратовской области
В Саратове ограничат движение через один из железнодорожных переездов
Третья дистанционная смена в онлайн-лагере ОАО «РЖД» пройдёт с 27 июля по 7 августа
Руководителя комитета по бюджету Саратовской облдумы снимут с должности в его день рождения
Напившийся на жаре мужчина в Саратовской области пытался дать взятку полицейскому
В Саратовской области разрешено купаться на 12 пляжах
Страшная находка пастуха в селе Орловское привела к возбуждению уголовного дела
Уголовник ради сокрытия кражи поджег «Газель» в Саратове
Мстительный пенсионер двумя выстрелами из ружья убил мужчину в Саратове
В Саратовской области уничтожили большое конопляное поле
В Саратовской области ожидается дождь и гроза
Володин сделал заявление о ямах на набережной Саратова
В Энгельсе в ДТП попала машина с младенцем и трехлетним дитя
Саратовская область получит из Москвы три миллиона масок бесплатно
Коронавирус: в Саратове могут ввести электронные пропуска
В Саратовской области ограничительные меры продлены до 31 июля
Зампред и министр здравоохранения проехали по медучреждениям Пугачевского района