Уголовник ради сокрытия кражи поджег «Газель» в Саратове

22 Июль 2020 2020-07-22T08:39:56+03:00

Его отправили в колонию на два года и четыре месяца

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В Заводском районе Саратова осудили 26-летнего уроженца села Раздольное Лысогорского района. Его признали виновным в краже и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

- Поздним вечером 26 октября 2019 года пьяный мужчина вскрыл переднюю пассажирскую дверь «Газели», припаркованной во дворе дома №7 на Заречной улице. Из машины он вытащил имущество и деньги на общую сумму более 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Чтобы скрыть преступление, он поджег ГАЗ-3302, тем самым причинив ущерб его хозяину на 175 тыс. рублей.

Суд учел, что мужчина уже не раз находился в местах лишения свободы и освободился в июне 2019-го, и отправил его в колонию строгого режима на два года и четыре месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU