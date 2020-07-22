Мстительный пенсионер двумя выстрелами из ружья убил мужчину в Саратове

22 Июль 2020 2020-07-22T08:23:24+03:00

Мужчина был убит около гаража Фото: СУ СКР по Саратовской области

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Пенсионеру, застрелившему мужчину в Заводском районе Саратова, предъявлено обвинение в убийстве.

- Следствие считает, что конфликт начался вечером 20 июля около гаража на 2-м Прессовом проезде. Там находилась семейная пара с ребенком и двумя друзьями 35-летнего мужчины. Он решил прокатить сына на мотоцикле. Когда они проезжали мимо одного из частных домов, 69-летний хозяин попал на них водой из шланга, которым поливал во дворе, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Задетый мужчина вместе с приятелями пошел разбираться с пенсионером. Во время перепалки в ход пошли кулаки и камни. Разнять дерущихся попыталась жена пожилого участника драки, но травмировала руку.

Конфликт был исчерпан, молодые люди ушли к своему гаражу. Однако обиженный пенсионер взял из сейфа дома охотничье ружье и направился к компании. Там он выстрелил в 35-летнего потерпевшего, тот упал, а злоумышленник добил его в спину, пошел к супруге убитого, чтобы та убрала телефон, и вернулся домой.

Обвиняемый признает свою вину лишь частично. Свой поступок он мотивирует агрессией со стороны молодых людей.

Следователи намерены ходатайствовать о заключении пенсионера под стражу. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU