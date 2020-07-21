Володин сделал заявление о ямах на набережной Саратова

21 Июль 2020 2020-07-21T21:06:43+03:00

По его словам, снижение качества привело к разрушению набережной

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в Инстаграме своих сторонников Volodin.saratov выступил с заявлением по поводу ям на набережной в Саратове.

- Набережная, которая была построена ранее… Вот этот участок набережной поплыл из-за некачественных работ, но, на мой взгляд, из-за того, что работы проводились в декабре, январе, феврале, — заявил Володин.

Он отметил, что есть периоды времени года, когда качество обеспечить сложно. А его снижение привело к разрушению набережной.

- На цели восстановления набережной мэр города говорил, что потребуется порядка 7–9 млн рублей, но так как участок большой, а правильно было бы отремонтировать вплоть до старого моста, на решение этого вопроса смогли найти 20 млн рублей, чтобы набережная была приведена в порядок, — подчеркнул спикер ГД.

По его словам, зимой там все-таки можно будет залить каток, «а сейчас какой каток? Там все уйдет в Волгу», а в остальное время люди смогут гулять.

volodin.saratov Володин о ямах на набережной

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ИСТОЧНИК KP.RU