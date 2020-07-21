В Энгельсе в ДТП попала машина с младенцем и трехлетним дитя
В Энгельсе Саратовской области сегодня, 21 июля, случилось ДТП на проспекте Химиков.
У дома №33 столкнулись ЗАЗ Chance и Volkswagen Touareg.
Как сообщает «ЧП Саратов», в ЗАЗе было пять человек, в том числе трехлетний ребенок и младенец этого года рождения. В больницу попала только 61-летняя пассажирка. Водитель иномарки не пострадал.
На месте работали сотрудники облспаса и скорая помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU