В Энгельсе в ДТП попала машина с младенцем и трехлетним дитя

21 Июль 2020 2020-07-21T20:33:08+03:00

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В Энгельсе Саратовской области сегодня, 21 июля, случилось ДТП на проспекте Химиков.

У дома №33 столкнулись ЗАЗ Chance и Volkswagen Touareg.

Как сообщает «ЧП Саратов», в ЗАЗе было пять человек, в том числе трехлетний ребенок и младенец этого года рождения. В больницу попала только 61-летняя пассажирка. Водитель иномарки не пострадал.

На месте работали сотрудники облспаса и скорая помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU