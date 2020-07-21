Количество природных пожаров в Саратовской области выросло на 40%
В Саратовской области с начала 2020 года произошло 5 379 пожаров.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, в них погибли 90 человек, а еще 88 получили травмы.
Сумма материального ущерба от пожаров составила 81 млн рублей.
В ведомстве отметили, что из общего числа пожаров 1 470 — это загорания сухой травы. Зафиксирован существенный прирост — на 40% — по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. В 36 районах и четырех городских округах запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и траву, а также посещать леса. Нарушителям грозят штрафы: до четырех тыс. рублей гражданам и до 400 тыс. рублей — организациям.
- На территории 20 районов области в настоящее время наблюдается ухудшение обстановки с пожарами, — сообщили в ГУ МЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU