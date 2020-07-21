Тысяча саратовских заключенных одновременно сыграли в шахматы

21 Июль 2020 2020-07-21T16:08:13+03:00

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В Саратовской области 1 170 заключенных одновременно сыграли в шахматы.

- Осужденные от 18 до 65 лет из 15 пенитенциарных учреждений региона решили принять участие в общероссийской акции ко Дню шахмат. В этом году их количество выросло почти на 100 человек, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного УФСИН.

Фото пресс-службы УФСИН России по Саратовской области

Сейчас в саратовских местах лишения свободы находятся десять осужденных со спортивными разрядами по игре в шахматы, а в 12 — есть постоянно действующие шахматные кружки.

Например, в колонии №13 в таком участвуют 44 человека, №4 — 41 осужденный, а в ИК-10 37 заключенных посещают кружок.

Сергей Н. из ОТБ-1 в прошлом году стал обладателем именных шахмат от многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Именно на этой шахматной доске осужденный проводил мастер-классы для своего отряда.

Фото пресс-службы УФСИН России по Саратовской области

В исправительной колонии №5 принять участие в акции захотели 44 женщины. Во время подготовки они смотрели видео-лекции об известных шахматистах и истории шахмат. Новички в этом спорте прошли познавательные викторины.

По итогам акции в каждом отряде определили своего победителя. Шахматисты продолжат тренироваться, чтобы показать достойные результаты в ходе ежегодного всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных.

Фото пресс-службы УФСИН России по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU