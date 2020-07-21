2020-07-21T16:08:13+03:00
Спорт

Тысяча саратовских заключенных одновременно сыграли в шахматы

В каждом отряде выбрали своего победителя
Ольга Симонова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото пресс-службы УФСИН России по Саратовской областиФото пресс-службы УФСИН России по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Саратовской области 1 170 заключенных одновременно сыграли в шахматы.

- Осужденные от 18 до 65 лет из 15 пенитенциарных учреждений региона решили принять участие в общероссийской акции ко Дню шахмат. В этом году их количество выросло почти на 100 человек, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного УФСИН.

Фото пресс-службы УФСИН России по Саратовской области

Фото пресс-службы УФСИН России по Саратовской области

Сейчас в саратовских местах лишения свободы находятся десять осужденных со спортивными разрядами по игре в шахматы, а в 12 — есть постоянно действующие шахматные кружки.

Например, в колонии №13 в таком участвуют 44 человека, №4 — 41 осужденный, а в ИК-10 37 заключенных посещают кружок.

Сергей Н. из ОТБ-1 в прошлом году стал обладателем именных шахмат от многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Именно на этой шахматной доске осужденный проводил мастер-классы для своего отряда.

Фото пресс-службы УФСИН России по Саратовской области

Фото пресс-службы УФСИН России по Саратовской области

В исправительной колонии №5 принять участие в акции захотели 44 женщины. Во время подготовки они смотрели видео-лекции об известных шахматистах и истории шахмат. Новички в этом спорте прошли познавательные викторины.

По итогам акции в каждом отряде определили своего победителя. Шахматисты продолжат тренироваться, чтобы показать достойные результаты в ходе ежегодного всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных.

Фото пресс-службы УФСИН России по Саратовской области

Фото пресс-службы УФСИН России по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим ограничений в Саратовской области продлен до 31 июля
Зампред и министр здравоохранения проехали по медучреждениям Пугачевского района
Количество природных пожаров в Саратовской области выросло на 40%
Мужчина обокрал машину купающихся в Затоне
Тысяча саратовских заключенных одновременно сыграли в шахматы
В Саратове жульничество в картах обернулось кровавой драмой
«Саратовский институт стекла» заплатит 15 млн рублей долга за газ
Освободившийся уголовник в день рождения обматерил полицейских в Ершове
МЧС предупредило саратовцев о грозе
Грабитель с перцовым баллончиком отобрал у женщины 65 тысяч рублей в Энгельсе
Мишустин поручил поддержать Саратов 330 млн рублей на скоростной трамвай
Саратовец с подельником ради морозилки избили мужчину
В Саратове разыскивают уехавшего из Калуги парня
Пять улиц в центре Саратова остались без воды
В Саратовской области брошены 407 тысяч га пахотных земель
В Саратове пропала 34-летняя нуждающаяся в помощи женщина
Ревнивый саратовец признался в убийстве жителя Подмосковья
Воду ведрами будут получать 60 тысяч жителей Заводского района Саратова
Рецидивиста из Энгельса заподозрили в продаже травки
«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях
В Саратове на Огородной полыхал крупный пожар
Остался без двери багажника и без денег из-за мошенников житель Саратова