«Саратовский институт стекла» заплатит 15 млн рублей долга за газ
Отменяется решение об отключении газоснабжения АО «Саратовский институт стекла».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, ранее была достигнута договоренность с ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» о реструктуризации долга.
Будет подписано соответствующее соглашение. «Саратовский институт стекла» выплатить 15 млн рублей в ближайшее время и будет ежемесячно обеспечивать оплату за текущее потребление.
- Министерство промышленности и энергетики области в рамках возложенных полномочий и действующего законодательства оказывает предприятию всестороннюю поддержку для сохранения и развития его производственного и кадрового потенциала, — отметили в Минпроме.
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ИСТОЧНИК KP.RU