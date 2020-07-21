2020-07-21T15:45:09+03:00
Общество

«Саратовский институт стекла» заплатит 15 млн рублей долга за газ

Отменяется решение об ограничении газоснабжения
Екатерина Семенова
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"Саратовский институт стекла" не останется без газа"Саратовский институт стекла" не останется без газа
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Отменяется решение об отключении газоснабжения АО «Саратовский институт стекла».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, ранее была достигнута договоренность с ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» о реструктуризации долга.

Будет подписано соответствующее соглашение. «Саратовский институт стекла» выплатить 15 млн рублей в ближайшее время и будет ежемесячно обеспечивать оплату за текущее потребление.

- Министерство промышленности и энергетики области в рамках возложенных полномочий и действующего законодательства оказывает предприятию всестороннюю поддержку для сохранения и развития его производственного и кадрового потенциала, — отметили в Минпроме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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