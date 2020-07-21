Освободившийся уголовник в день рождения обматерил полицейских в Ершове

21 Июль 2020 2020-07-21T15:41:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ершовском районе осудили 56-летнего местного жителя за публичное оскорбление полицейского при исполнении.

- В июне 2018 года мужчину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью. Освободившись по УДО в начале февраля 2020 года из колонии в Нижнем Тагиле, гражданин поспешил домой в Саратовскую область в связи с приближающимся днем рождения, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Приехав на поезде в Ершов как раз в «день икс», пьяный мужчина пришел в гостиницу. Сотрудники отказались размещать его из-за буйного поведения и вызвали полицию.

Прибывшие сотрудники ПСС предложили мужчине проследовать в отдел, чтобы составить административный протокол. Однако это не входило в планы уголовника, и он обматерил одного из правоохранителей.

После он признал свою вину и раскаялся. Суд сложил новый приговор и неотбытую часть прежнего и отправил мужчину в колонию строгого режима на год и десять месяцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU