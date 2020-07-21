МЧС предупредило саратовцев о грозе

21 Июль 2020 2020-07-21T15:26:02+03:00

На улице будет сильный ветер

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Завтра, 22 июля, местами в правобережных районах Саратовской области ожидается гроза.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, при этом порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

Местами до 23 июля в большинстве районов региона сохранится пятый класс пожарной опасности, в некоторых четвертый.

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ИСТОЧНИК KP.RU