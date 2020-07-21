МЧС предупредило саратовцев о грозе
На улице будет сильный ветер
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Завтра, 22 июля, местами в правобережных районах Саратовской области ожидается гроза.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, при этом порывы ветра достигнут 15-18 м/с.
Местами до 23 июля в большинстве районов региона сохранится пятый класс пожарной опасности, в некоторых четвертый.
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ИСТОЧНИК KP.RU