Грабитель с перцовым баллончиком отобрал у женщины 65 тысяч рублей в Энгельсе
В Энгельсе Саратовской области осудили 33-летнего местного жителя за грабеж.
- Мужчина 23 декабря 2019 года около дома №23 по площади Свободы подбежал к незнакомой 56-летней женщине, брызнул ей в лицо перцовкой, повалил на землю и надавив ногой в область груди вырвал сумку с 65,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Позже злоумышленника задержала полиция. На следствии он заявил, что на преступление его толкнуло желание выпить.
Свою вину мужчина признал и возместил ущерб.
Суд приговорил его к двум годам в колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU