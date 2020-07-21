Грабитель с перцовым баллончиком отобрал у женщины 65 тысяч рублей в Энгельсе

21 Июль 2020 2020-07-21T15:13:35+03:00

Свою вину мужчина признал и возместил ущерб

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В Энгельсе Саратовской области осудили 33-летнего местного жителя за грабеж.

- Мужчина 23 декабря 2019 года около дома №23 по площади Свободы подбежал к незнакомой 56-летней женщине, брызнул ей в лицо перцовкой, повалил на землю и надавив ногой в область груди вырвал сумку с 65,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Позже злоумышленника задержала полиция. На следствии он заявил, что на преступление его толкнуло желание выпить.

Свою вину мужчина признал и возместил ущерб.

Суд приговорил его к двум годам в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU