Мишустин поручил выделить Саратову 330 млн рублей для скоростного трамвая

21 Июль 2020 2020-07-21T15:34:02+03:00

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал проект скоростного трамвая в Саратове.

Как сообщили сторонники спикера ГД Вячеслава Володина в Инстаграм, с просьбой дать поручение федеральным Минфину и Минтрансу выделить Саратову в 2020 году 330 млн рублей на реализацию первого этапа он обратился к Мишустину.

В документе говорится, что трамваи остаются одним из самых востребованных видов общественного транспорта в Саратове.

Пассажиропоток на трамвайных маршрутах ежегодно составляет 8,3 млн человек. Однако сейчас состояние трамвайных линий и подвижного состава — неудовлетворительное. В связи с этим в Саратове планируется внедрить скоростной трамвай. Реализация проекта — 6 455 млн рублей.

При этом в городе будет семья тяговых подстанций и 24 остановки, а пассажиропоток увеличится до 25 млн человек.

- Стало известно, что председатель правительства РФ дал поручение своим заместителям поддержать проект, — отметили в Инстаграме Volodin.saratov.

Фото из Инстаграм volodin.saratov

Фото из Инстаграм volodin.saratov

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ИСТОЧНИК KP.RU