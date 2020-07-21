Саратовец с подельником ради морозилки избили мужчину

21 Июль 2020 2020-07-21T14:30:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Саратова осудили 31-летнего местного жителя. Его признали виновным в разбое.

- Днем 17 декабря 2019 года пьяный мужчина со своим подельником из подвала дома по 3-му Артельному проезду решили вынести морозильную камеру, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Хозяин имущества увидел в окно, как двое тащат морозилку, и попытался остановить их. Однако не сумел — его избили.

Суд приговорил саратовца к двум годам колонии общего режима. Его подельника сейчас разыскивают.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU