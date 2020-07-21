Саратовец с подельником ради морозилки избили мужчину
В Заводском районе Саратова осудили 31-летнего местного жителя. Его признали виновным в разбое.
- Днем 17 декабря 2019 года пьяный мужчина со своим подельником из подвала дома по 3-му Артельному проезду решили вынести морозильную камеру, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Хозяин имущества увидел в окно, как двое тащат морозилку, и попытался остановить их. Однако не сумел — его избили.
Суд приговорил саратовца к двум годам колонии общего режима. Его подельника сейчас разыскивают.
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ИСТОЧНИК KP.RU