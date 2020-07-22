2020-07-21T12:37:29+03:00
Общество

В Саратовской области ожидается дождь и гроза

В Саратове — без осадков
Ольга Симонова
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Температура в Саратовской области поднимется до +33 градусовТемпература в Саратовской области поднимется до +33 градусовФото: Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня, 22 июля, ожидается местами в Правобережье кратковременный дождь и гроза.

- Погода будет с переменной облачностью. В Саратове осадков не будет. Ветер подует с запада и северо-запада со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с, а при грозе усилится до 15–18 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

При этом температура днем по области поднимется до +23…+28, в Левобережье — до +33 градусов. В Саратове столбик термометра будет показывать на отметку от 27 до 29 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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