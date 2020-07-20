Жители Маркса напали на полицейских
В ночь на 19 июля в Марксе местные жители напали на сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, инцидент произошел в период с трех до четырех часов возле кафе «Алмаз» на выезде из города.
Изначально там начался конфликт между горожанами. На место прибыли сотрудники Росгвардии и полиции, чтобы утихомирить дебоширов. Однако те напали на правоохранителей.
Начата проверка СКР, будут установлены все участники конфликта и его обстоятельства.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU