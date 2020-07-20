Жители Маркса напали на полицейских

20 Июль 2020 2020-07-20T09:00:50+03:00

На въезде в Маркс произошел конфликт местных жителей с полицией Фото: Екатерина Семенова

На конфликт возле кафе «Алмаз» приехали полицейские и Росгвардейцы

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В ночь на 19 июля в Марксе местные жители напали на сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, инцидент произошел в период с трех до четырех часов возле кафе «Алмаз» на выезде из города.

Изначально там начался конфликт между горожанами. На место прибыли сотрудники Росгвардии и полиции, чтобы утихомирить дебоширов. Однако те напали на правоохранителей.

Начата проверка СКР, будут установлены все участники конфликта и его обстоятельства.

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ИСТОЧНИК KP.RU