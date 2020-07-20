2020-07-20T09:00:50+03:00
Происшествия

Жители Маркса напали на полицейских

На конфликт возле кафе «Алмаз» приехали полицейские и Росгвардейцы
Екатерина Семенова
Поделиться:
На въезде в Маркс произошел конфликт местных жителей с полициейНа въезде в Маркс произошел конфликт местных жителей с полициейФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В ночь на 19 июля в Марксе местные жители напали на сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, инцидент произошел в период с трех до четырех часов возле кафе «Алмаз» на выезде из города.

Изначально там начался конфликт между горожанами. На место прибыли сотрудники Росгвардии и полиции, чтобы утихомирить дебоширов. Однако те напали на правоохранителей.

Начата проверка СКР, будут установлены все участники конфликта и его обстоятельства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовец довел девушку до наркомании и тюрьмы
Четырех жителей Маркса отправили в колонию за вымогательство денег и ящика пива
Саратовский Роспотребнадзор не владеет информацией о коронавирусе в Вольском военном институте
В Роспотребнадзоре решают, пойдут ли дети 1 сентября в школы Саратова
В Саратовской области 27 младенцев заражены коронавирусом
Саратовский студент выступил на заседании экспертного совета Агентства стратегических инициатив
100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрали 20 человек в Саратовской области
Фура под Саратовом второй день мешает проезду транспорта
В Саратове восемь улиц закрыты для проезда
На Кумысной поляне женщина нашла труп мужчины с травмами головы
В канализации Ершова погиб мужчина
Жители Саратова оказались в числе наименее вежливых россиян