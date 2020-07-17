2020-07-17T16:25:17+03:00
Происшествия

В СКР опровергли тенденцию закрытия коррупционных дел в Саратовской области

Было прекращено преследование всего по 10 делам
Екатерина Семенова
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В Следственном управлении СКР по Саратовской области сегодня, 17 июля, подвели итоги работы за полугодие.

Как отметил и.о. руководителя следственного управления Олег Мезрин, одним из приоритетных направлений работы ведомства является расследование дел коррупционной направленности. Таковых было возбуждено 146.

Олег Мезрин рассказал о том что якобы «закрывают» коррупционные дела. По его словам, было прекращено преследование по 10 делам из 170. И из них три — по нереабилитирующим основаниям.

- То есть вина по этим делам доказана, нет тенденции закрытия коррупционных дел, — отметил Олег Мезрин.

Что касается громкого дела Натальи Мазиной, бывшего министра здравоохранения области, то сейчас она находится в статусе подозреваемой. По этому делу никому еще не предъявлено обвинение. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел Антон Скобликов пояснил, что для этого требуются очень веские доказательства. Также он отметил, что то оборудование, которое и стало причиной возбуждения уголовного дела, сейчас является вещественным доказательством. Так как оно громоздкое, то его проблематично куда-то переносить, поэтому его опечатали и оставили в медучреждениях. Его эксплуатация невозможна.

Также не было в статусе обвиняемого Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области. Напомним, суд снова прекратил судебное преследование за отсутствием состава преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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