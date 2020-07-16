Ураган в Саратовской области нанес ущерб на 122 млн рублей

16 Июль 2020 2020-07-16T16:58:12+03:00

Сильный ветер в Саратовской области нанес серьезные разрушения. Фото из соцсетей

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Ущерб от шквалистого ветра, прошедшего по Саратовской области 14 июля, составил 122 млн рублей.

- Пострадали 11 районов, 49 населенных пунктов, где живут почти 100 тыс. человек. Разрушены или повреждены кровли 785 жилых домов и 56 соцобъектов, — сообщили «КП-Саратов» в секретариате зампреда областного правительства Романа Бусаргина.

При этом режим ЧС ввели в шести районах: Балаковском, Питерском, Марксовском, Базарно - Карабулакском, Краснокутском и Новоузенском.

Без света из-за нахлынувшего урагана остались 12 соцобъектов и более 6 тыс. домов. Газа не было в 383 жилых домах.

Также стихия повалила 265 деревьев, два из них упали на дома, 11 — на электропровода, 18 — на газовые трубы, 21 — на автомобили.

Новобурасский, Краснопартизанский и Ершовский районы собираются проводить восстановительные работы за счет средств муниципальных районов.

К ликвидации привлекли 714 человек и 172 единицы техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU