2020-07-16T16:45:22+03:00
Общество

Две иномарки в Заводском мешают коммунальщикам чинить водопровод

Машины припаркованы на проспекте Энтузиастов
Ольга Симонова
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Фото ООО «КВС»Фото ООО «КВС»
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В Заводском районе Саратова коммунальщики ищут владельцев двух иномарок, мешающих ремонту.

- Специалисты не могут приступить к работам на проспекте Энтузиастов, 10а из-за Opel с госномером р212ес 64 и Datsun — в636мв 164, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Фото ООО «КВС»

Фото ООО «КВС»

Всех, кто знает информацию о владельцах автомобилей, просят позвонить на предприятие по номеру 32-00-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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