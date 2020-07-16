Две иномарки в Заводском мешают коммунальщикам чинить водопровод

16 Июль 2020 2020-07-16T16:45:22+03:00

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В Заводском районе Саратова коммунальщики ищут владельцев двух иномарок, мешающих ремонту.

- Специалисты не могут приступить к работам на проспекте Энтузиастов, 10а из-за Opel с госномером р212ес 64 и Datsun — в636мв 164, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Фото ООО «КВС»

Всех, кто знает информацию о владельцах автомобилей, просят позвонить на предприятие по номеру 32-00-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU