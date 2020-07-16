Две иномарки в Заводском мешают коммунальщикам чинить водопровод
В Заводском районе Саратова коммунальщики ищут владельцев двух иномарок, мешающих ремонту.
- Специалисты не могут приступить к работам на проспекте Энтузиастов, 10а из-за Opel с госномером р212ес 64 и Datsun — в636мв 164, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Фото ООО «КВС»
Всех, кто знает информацию о владельцах автомобилей, просят позвонить на предприятие по номеру 32-00-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU