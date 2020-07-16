2020-07-16T15:54:43+03:00
Общество

Перенос акции «Бессмертный полк» 2020 в Саратове: какого числа пройдет и почему переносят

Шествие отменили из-за коронавируса
Ольга Симонова
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«Бессмертный полк» в Саратове«Бессмертный полк» в СаратовеФото: Юлия КЕКОВА
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Акцию «Бессмертный полк» 26 июля в Саратове отменили.

Как сообщает «Комсомольская правда», организаторы решили перенести мероприятие по всей стране.

Новую дату проведения шествия определят после нормализации эпидемиологической обстановки.

Напомним, традиционно акция «Бессмертный полк» проходит в России и других странах в День Победы, 9 мая.

Сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России» Василий Лановой предложил провести шествие в полноценном формате 9 мая 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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