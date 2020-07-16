Перенос акции «Бессмертный полк» 2020 в Саратове: какого числа пройдет и почему переносят
Шествие отменили из-за коронавируса
«Бессмертный полк» в СаратовеФото: Юлия КЕКОВА
Изменить размер текста:
Акцию «Бессмертный полк» 26 июля в Саратове отменили.
Как сообщает «Комсомольская правда», организаторы решили перенести мероприятие по всей стране.
Новую дату проведения шествия определят после нормализации эпидемиологической обстановки.
Напомним, традиционно акция «Бессмертный полк» проходит в России и других странах в День Победы, 9 мая.
Сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России» Василий Лановой предложил провести шествие в полноценном формате 9 мая 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU