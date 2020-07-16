2020-07-16T15:07:21+03:00
Происшествия

В Саратовской области 15-летний парень соблазнился на деньги с чужого счета

В отношении подростка возбуждено дело
Ольга Симонова
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В Ершовском районе Саратовской области подростка подозревают в краже с банковского счета.

- Следствие считает, что 15-летний парень пожаловался приятелю, что у него нет интернета. Товарищ одолжил ему ненужную SIM-карту, с которой можно было выйти в сеть. Решив отблагодарить, юноша отдал другу в обмен роутер, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Пользуясь SIM-картой, подросток выяснил, что к ней подключен «Мобильный банк» предыдущего владельца номера. Бывший хозяин перестал им пользоваться, но услугу не отключил.

Искушенный подросток не удержался и перевел 2 тыс. рублей на аффилированный счет и потратил.

После списания денег владелец счета пошел в полицию. Там установили механизм хищения и личность вора.

Расследование в отношении юноши продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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