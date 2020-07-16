2020-07-16T16:16:42+03:00
Общество

Более 300 километров саратовских дорог отремонтируют в этом году

За 2020 год планируют завершить 97 объектов
Александр Уриевский
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Саратовской области в 2020 году выделено 5,7 млрд рублей. Из них 1,8 млрд из федерального бюджета, 3,91 млрд — из областного. Общая протяженность дорог, которые будут ремонтировать, — 313 км. Финансирование ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Сегодня, 16 июля, на рабочем совещании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики депутаты областной думы обсудили проведение работ по строительству и ремонту дорог. В частности, рассматривались региональные и муниципальные автодороги.

Как сообщил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Зайцев, в этом году планируется построить и отремонтировать 97 объектов общей протяженностью 302,5 км. В настоящий момент работы завершены на 34 объектах протяженностью 45,85 км. Остальные работы планируют провести и завершить в сентябре.

В ходе заседания обсудили частые лобовые столкновения на дорогах в Саратовской области. Как отметили депутаты, поток машин увеличивается, так как в летний период через область отдыхающие с большой части страны ездят на море. В связи с этим было предложено расширить дороги или сделать разделительные барьеры, чтобы снизить число автомобильных ДТП с лобовыми столкновениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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