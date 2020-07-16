В новом онкоцентре в Саратове установят томограф, позволяющий готовить радиоактивные препараты

16 Июль 2020 2020-07-16T13:46:28+03:00

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С рабочим визитом в Саратовской области побывала группа медиков из ФГБУ «НМИЦ радиологии».

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве здравоохранения, специалисты анализировали работу в профильных лечебных учреждениях.

Группа осмотрела лечебно-диагностическое отделение №3 областного онкологического диспансера в Вольске, Балаковскую и Энгельсскую районные больницы. На базе двух последних собираются открыть центры амбулаторной онкологической помощи.

Ведущий сотрудник РЦИТЭО Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена Юрий Самсонов оценил оснащенность диагностическим оборудованием Саратовского областного онкодиспансера.

- Проанализировав статистические данные и истории болезней, мы пришли к выводу, что саратовским врачам удалось значительно сократить время постановки диагноза – а значит, шансы пациентов на выздоровление увеличиваются, — отметил Самсонов.

Министр здравоохранения региона Олег Костин поблагодарил федеральных коллег за высокую оценку и конструктивные замечания. Он также рассказал о реализации нацпроекта «Здравоохранение», в рамках которого строится онкоцентр на улице Шехурдина.

- Строительство стало возможным благодаря участию председателя Госдумы Вячеслава Володина в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», — отметил Костин.

В диспансере будет 200 круглосуточных коек, 20 мест дневного стационара, 12 — реанимации, а также поликлиника на 300 посещений в смену.

Больницу оснастят по последним международным требованиям. Впервые в области появится позитронно-эмиссионный томограф с циклотроном (ПЭТ-КТ), который позволит готовить на месте радиоактивные препараты для уточняющей диагностики и радионуклидной терапии.

Для действующих онкобольниц региона за прошлый год также приобрели 153 единицы медоборудования. Например, сканирующий микроскоп, позволяющий сохранять цифровое изображение гистологического материала.

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ИСТОЧНИК KP.RU