Коммунальщики ищут владельца припаркованной в Саратове «Лады»

16 Июль 2020 2020-07-16T12:36:51+03:00

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В Саратове коммунальщики разыскивают владельца припаркованной на месте аварии «Лады».

- Специалисты не могут начать работы по проспекту 50 лет Октября, 15 из-за мешающей машины с госномером в421мк 164, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Всех, кто знает владельца автомобиля, просят позвонить на предприятие по номеру: (8452) 32-00-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU