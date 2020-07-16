Коммунальщики ищут владельца припаркованной в Саратове «Лады»
Машина мешает начать работы
Фото ООО «КВС»
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В Саратове коммунальщики разыскивают владельца припаркованной на месте аварии «Лады».
- Специалисты не могут начать работы по проспекту 50 лет Октября, 15 из-за мешающей машины с госномером в421мк 164, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Всех, кто знает владельца автомобиля, просят позвонить на предприятие по номеру: (8452) 32-00-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU