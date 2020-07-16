2020-07-16T12:09:56+03:00
Общество

В Саратовской области стали известны первые стобалльники ЕГЭ

Сегодня сдают обществознание и химию
Ольга Симонова
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В Саратовской области 11 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Фото из Instagram Ирины СедовойВ Саратовской области 11 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Фото из Instagram Ирины Седовой
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В Саратовской области стали известны первые результаты ЕГЭ-2020.

Как сообщила зампред регионального правительства Ирина Седова в своем Instagram, утверждены результаты по литературе, информатике и географии.

Стали известны результаты ЕГЭ по литературе, информатике и географии. Фото из Instagram Ирины Седовой

Стали известны результаты ЕГЭ по литературе, информатике и географии. Фото из Instagram Ирины Седовой

Пока что в области 100 баллов получили 11 человек: четверо по литературе (Балаково, Энгельс, Саратов), шестеро — по информатике (Балаково, Ершов, Саратов) и один стобалльный результат по географии в Энгельсе.

Ирина Седова поздравила всех сдавших и отметила, что сегодня проходят ЕГЭ по обществознанию и химии. Первый предмет в регионе сдают 5 715 участников, второй — 1 453.

Сегодня проходят ЕГЭ по обществознанию и химии. Фото из Instagram Ирины Седовой

Сегодня проходят ЕГЭ по обществознанию и химии. Фото из Instagram Ирины Седовой

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ИСТОЧНИК KP.RU

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