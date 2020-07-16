В Саратовской области стали известны первые стобалльники ЕГЭ
В Саратовской области стали известны первые результаты ЕГЭ-2020.
Как сообщила зампред регионального правительства Ирина Седова в своем Instagram, утверждены результаты по литературе, информатике и географии.
Стали известны результаты ЕГЭ по литературе, информатике и географии. Фото из Instagram Ирины Седовой
Пока что в области 100 баллов получили 11 человек: четверо по литературе (Балаково, Энгельс, Саратов), шестеро — по информатике (Балаково, Ершов, Саратов) и один стобалльный результат по географии в Энгельсе.
Ирина Седова поздравила всех сдавших и отметила, что сегодня проходят ЕГЭ по обществознанию и химии. Первый предмет в регионе сдают 5 715 участников, второй — 1 453.
Сегодня проходят ЕГЭ по обществознанию и химии. Фото из Instagram Ирины Седовой
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ИСТОЧНИК KP.RU