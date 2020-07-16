В Саратове рецидивист избил охранника и отобрал телефон

16 Июль 2020 2020-07-16T11:29:58+03:00

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В Октябрьском районе Саратова полиция вчера, 15 июля, раскрыла ограбление.

- Вечером 14 июля в отдел обратился 46-летний охранник и рассказал, что его избили у дома по улице Чернышевского и отобрали телефон Xiaomi Redmi 7 за 11 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полицейские возбудили дело и задержали 27-летнего рецидивиста. Его уже судили за побои и угон. Похищенный телефон у него изъяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU