16 Июль 2020 2020-07-16T11:24:33+03:00

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В Саратове на день перекроют две улицы из-за работ коммунальщиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», с 10:00 16 июля до 20:00 17 июля закрыт для транспорта 5-й Нагорный проезд на участке между Новоастраханской улице и Ново-астраханским шоссе. Маршрутка №14 теперь не будет там останавливаться.

А также улица Горького между Мичурина и Шевченко с 12:00 16 июля до 20:00 17 июля с остановкой троллейбусов №3 и 2а.

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ИСТОЧНИК KP.RU