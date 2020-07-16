2020-07-16T11:24:33+03:00
Общество

В Саратове на день перекроют две улицы

Причина ограничений — работы коммунальщиков
Дарья Вострикова
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В Саратове на день перекроют две улицы из-за работ коммунальщиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», с 10:00 16 июля до 20:00 17 июля закрыт для транспорта 5-й Нагорный проезд на участке между Новоастраханской улице и Ново-астраханским шоссе. Маршрутка №14 теперь не будет там останавливаться.

А также улица Горького между Мичурина и Шевченко с 12:00 16 июля до 20:00 17 июля с остановкой троллейбусов №3 и 2а.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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