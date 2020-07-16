В Саратове на день перекроют две улицы
В Саратове на день перекроют две улицы из-за работ коммунальщиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», с 10:00 16 июля до 20:00 17 июля закрыт для транспорта 5-й Нагорный проезд на участке между Новоастраханской улице и Ново-астраханским шоссе. Маршрутка №14 теперь не будет там останавливаться.
А также улица Горького между Мичурина и Шевченко с 12:00 16 июля до 20:00 17 июля с остановкой троллейбусов №3 и 2а.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU