На Сокурском тракте пенсионерка попала под колеса ВАЗ-2114
Пострадавшую госпитализировали
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Вчера, 15 июля, в 14:45 напротив дома №93 на Сокурском тракте в Саратове 64-летняя женщина попала под колеса ВАЗ-2114, за рулем которого был 32-летний мужчина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, она переходила дорогу в неположенном месте.
Пенсионерку госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU