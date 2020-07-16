В Энгельсе рецидивист избил и ограбил жителя Елабуги
Жертвой рецидивиста стал 42-летний житель Елабуги, расположенного в Республике Татарстан.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 10 июля в 19:10 у дома на улице Ломоносова неизвестный избил его и отобрал 2,1 тыс. рублей.
Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 34-летний рецидивист из поселка Приволжский.
На мужчину завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU