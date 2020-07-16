В Энгельсе рецидивист избил и ограбил жителя Елабуги

16 Июль 2020 2020-07-16T10:56:00+03:00

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Жертвой рецидивиста стал 42-летний житель Елабуги, расположенного в Республике Татарстан.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 10 июля в 19:10 у дома на улице Ломоносова неизвестный избил его и отобрал 2,1 тыс. рублей.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 34-летний рецидивист из поселка Приволжский.

На мужчину завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU