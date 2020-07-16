В Саратовской области ночью сгорела насосная подстанция
Площадь пожара составила 30 кв. м
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В Саратовской области вчера ночью, 15 июля, сгорела насосная подстанция.
- Сигнал о пожаре в поселке Основной поступил на пульт «01» Новоузенска в 02:53, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Тушить кирпичное здание отправились трое пожарных на одной единице техники. Площадь возгорания составила 30 кв. м.
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ИСТОЧНИК KP.RU