В Саратовской области ночью сгорела насосная подстанция

16 Июль 2020 2020-07-16T10:47:29+03:00

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В Саратовской области вчера ночью, 15 июля, сгорела насосная подстанция.

- Сигнал о пожаре в поселке Основной поступил на пульт «01» Новоузенска в 02:53, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Тушить кирпичное здание отправились трое пожарных на одной единице техники. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU