2020-07-16T10:55:53+03:00
Общество

Известны разрешенные места для купания в Саратовской области

Можно отдыхать в шести местах
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области разрешено купаться только на шести пляжах.

Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре региона, на 14 июля санитарно-эпидемиологические разрешения получили объекты: пляж СРОБДФ «Парус» в Энгельсе, вольский городской пляж на левом берегу Волги на отделившемся острове Карачаровский, безымянном острове, пляже в Хвалынске.

А также в парк-отеле «Хвалынский» ООО «Волгопромгаз», доме отдыха «Черемшаны-2», пляже МАУ «ПКИО» на улице Набережная в Пугачеве, на энгельсской базе отдыха «Домостроитель» ООО «Ривьера».

Проведены исследования воды и песка, все пробы соответствуют нормативам.

Напомним, главный саратовский пляж «Городские пески» до сих пор не получил положительное заключение Роспотребнадзора.

В начале июля плавать там было можно, а позже выяснилось, что разрешений на это никто не выдавал, даже соответствующих документов в Роспотребнадзор водопользователь (ЗАО «Парк Горького») не отправил.

Заместитель главы Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко на совещании потребовал, чтобы в пятницу места отдыха начали функционировать.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовская область с трудом пробирается ко второму этапу снятия ограничений
«Ростелеком» принимает участие в «Большой перемене»
В Саратовском минздраве уточнили информацию о погибших медиках с коронавирусом
Открывается городской пляж в Саратове
Коммунальщики ищут владельца припаркованной в Саратове «Лады»
Женщина с ишемией стала 49-й умершей от коронавируса в Саратовской области
В Саратове заасфальтировали Тверскую улицу и 11-й Динамовский проезд
В Саратовской области стали известны первые стобалльники ЕГЭ
Рейтинг районов по уплате услуг ООО КВС возглавил Фрунзенский район
В Саратове рецидивист избил охранника и отобрал телефон
В Саратове на день перекроют две улицы
На Сокурском тракте пенсионерка попала под колеса ВАЗ-2114
В Энгельсе рецидивист избил и ограбил жителя Елабуги
Свыше 5000 литров дезинфицирующего раствора ежедневно расходуется на ПривЖД
В Саратовской области ночью сгорела насосная подстанция
Выпускник Президентской академии стал стипендиатом программы «Stipendium Hungaricum»
Известны разрешенные места для купания в Саратовской области
Убийцу раненного в сердце мужчины ищут в Саратове
Женщина из-за неосторожного обращения с огнем спалила дом в Лысых Горах
Михаил Туватин не признал вину в убийстве Лизы Киселевой в Саратове
Бравший взятки преподаватель вуза отделался штрафом
Представитель Балаковской АЭС вошла в тройку лучших по надзору за охраной труда