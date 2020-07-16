Известны разрешенные места для купания в Саратовской области
В Саратовской области разрешено купаться только на шести пляжах.
Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре региона, на 14 июля санитарно-эпидемиологические разрешения получили объекты: пляж СРОБДФ «Парус» в Энгельсе, вольский городской пляж на левом берегу Волги на отделившемся острове Карачаровский, безымянном острове, пляже в Хвалынске.
А также в парк-отеле «Хвалынский» ООО «Волгопромгаз», доме отдыха «Черемшаны-2», пляже МАУ «ПКИО» на улице Набережная в Пугачеве, на энгельсской базе отдыха «Домостроитель» ООО «Ривьера».
Проведены исследования воды и песка, все пробы соответствуют нормативам.
Напомним, главный саратовский пляж «Городские пески» до сих пор не получил положительное заключение Роспотребнадзора.
В начале июля плавать там было можно, а позже выяснилось, что разрешений на это никто не выдавал, даже соответствующих документов в Роспотребнадзор водопользователь (ЗАО «Парк Горького») не отправил.
Заместитель главы Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко на совещании потребовал, чтобы в пятницу места отдыха начали функционировать.
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ИСТОЧНИК KP.RU