Известны разрешенные места для купания в Саратовской области

16 Июль 2020 2020-07-16T10:55:53+03:00

Можно отдыхать в шести местах

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В Саратовской области разрешено купаться только на шести пляжах.

Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре региона, на 14 июля санитарно-эпидемиологические разрешения получили объекты: пляж СРОБДФ «Парус» в Энгельсе, вольский городской пляж на левом берегу Волги на отделившемся острове Карачаровский, безымянном острове, пляже в Хвалынске.

А также в парк-отеле «Хвалынский» ООО «Волгопромгаз», доме отдыха «Черемшаны-2», пляже МАУ «ПКИО» на улице Набережная в Пугачеве, на энгельсской базе отдыха «Домостроитель» ООО «Ривьера».

Проведены исследования воды и песка, все пробы соответствуют нормативам.

Напомним, главный саратовский пляж «Городские пески» до сих пор не получил положительное заключение Роспотребнадзора.

В начале июля плавать там было можно, а позже выяснилось, что разрешений на это никто не выдавал, даже соответствующих документов в Роспотребнадзор водопользователь (ЗАО «Парк Горького») не отправил.

Заместитель главы Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко на совещании потребовал, чтобы в пятницу места отдыха начали функционировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU