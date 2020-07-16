Женщина из-за неосторожного обращения с огнем спалила дом в Лысых Горах

16 Июль 2020 2020-07-16T09:46:40+03:00

Здание выгорело на 56 кв. м

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В поселке Лысые Горы Саратовской области вчера ночью, 15 июля, произошел пожар.

- Горел частный деревянный дом на улице Песчаная. В 02:10 на место выехали шесть человек и две единицы техники, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Дом выгорел на 56 кв. м. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем хозяйки.

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ИСТОЧНИК KP.RU