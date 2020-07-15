Саратовцам рассказали об особенностях оформления ипотеки

15 Июль 2020 2020-07-15T16:09:44+03:00

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На круглом столе в «КП-Саратов» сегодня, 15 июля, обсудили развитие рынка ипотечного кредитования в регионе.

Некоторые нюансы, связанные с оформлением и предоставлением ипотеки, рассказали представители Росреестра и кадастровой палаты. По информации начальника отдела государственной регистрации недвижимости по Саратову №1 регионального Управления Росреестра Анны Афанасьевой, за шесть месяцев этого года в ЕГРН было внесено более 17,8 тыс. записей о регистрации права собственности, из них в электронном виде — свыше 3,7 тыс. За период действия ипотечной программы с государственной поддержкой с займами под 6,5% годовых внесено 357 записей. Разницу цифр с количеством выданных банками кредитов Анна Афанасьева объясняет тем, что не все граждане предоставили в Росреестр договоры для регистрации.

Начальник отдела государственной регистрации недвижимости по Саратову №1 регионального Управления Росреестра Анна АфанасьеваФото: Александр Уриевский

Пояснила представитель Росреестра и отдельные моменты, связанные с возможностью предоставления гражданам ипотечных каникул. В таких случаях в ЕГРН следует внести изменения. С документами может обратиться как заемщик, так и кредитная организация. Государственная пошлина в данной ситуации не оплачивается.

Еще один момент касался наиболее частых причин приостановок осуществления регистрации ипотеки и перехода права собственности по договору купли-продажи объектов, приобретенных с использованием кредитных средств. По словам Анны Афанасьевой, основных причин несколько. Например, при рефинансировании ипотеки необходимо полностью погасить предыдущий кредит, а затем оформить новый. Если проводится отчуждение собственности, приобретенной в кредит, требуется согласие банка на смену залогодателя. А при регистрации купли-продажи (ипотеки) земельных участков и объектов капитального строительства в договоре должны быть указаны ограничения, предусмотренные Земельным кодексом РФ. Но иногда сведения не указываются. Связано это часто с тем, что банки заказывают выписку не того формата (об основных характеристиках объекта недвижимости вместо выписки об объекте недвижимости).

Подробнее о выписке ЕГРН, которую следует заказать перед регистрацией ипотеки, рассказала начальник отдела подготовки сведений Кадастровой палаты области Снежана Иванова. Всего на сегодняшний день существует 13 видов выписок из ЕГРН, общедоступными являются не все из них. Поэтому необходимо выбрать правильный вид документа, чтобы получить максимальный объем сведений.

Начальник отдела подготовки сведений Кадастровой палаты области Снежана ИвановаФото: Александр Уриевский

- Мы рекомендуем перед совершением сделки (как обычной, так и ипотечной) запрашивать выписку об объекте недвижимости, как было сказано выше. Конечно, нужно ориентироваться на сделку, которая планируется. Например, если предполагается договор об участии в долевом строительстве, нужно заказать выписку о зарегистрированных договорах об участии в долевом строительстве, все нужные данные о застройщике и объекте можно увидеть в нем, — посоветовала Снежана Иванова.

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ИСТОЧНИК KP.RU