Процентная ставка по ипотеке в Саратовской области упала до рекордного минимума

15 Июль 2020 2020-07-15T14:17:19+03:00

На ее размер повлияла государственная программа поддержки, которая начала действовать в период пандемии

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Сегодня в пресс-центре «КП-Саратов» состоялся круглый стол на тему «Ипотека во время пандемии: как извлечь выгоду». Экспертами в ходе мероприятия стали:

- начальник экономического отдела Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Елена Островская;

- управляющий банка ВТБ в Саратовской области Вячеслав Панченко;

- начальник отдела розничных продаж АО Россельхозбанка Вероника Жукова;

- начальник отдела государственной регистрации недвижимости по городу Саратову № 1 Управления Росреестра по Саратовской области Анна Афанасьева;

- начальник отдела подготовки сведений Кадастровой палаты Саратовской области Снежана Иванова.

Основными вопросами для обсуждения, как и следует из темы, стали вопросы, связанные с рынком ипотеки, в том числе — развития цифровых технологий, позволяющих пройти процедуры оформления займа удаленно. Отдельно речь зашла о ситуации с выдачей электронных закладных для физических и юридических лиц, а также накопленный опыт работы по реализации данного механизма.

Общую характеристику рынку ипотеки на начало 2020 года дала начальник экономического отдела Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка России Елена Островская. По ее словам, за первые пять месяцев саратовскими банками выдано более 7,2 тыс. ипотечных кредитов, это порядка 13,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число кредитов выросло на 3%, а объем — на 11%.

При этом в мае текущего года средняя ставка по ипотеке упала до рекордных 7,6% (на этот же период в прошлом году средняя ставка составляла 10,4%).

Начальник экономического отдела Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Елена ОстровскаяФото: Александр Уриевский

- Для поддержания заемщиков в период пандемии был предпринят ряд мер. Речь идет о таких механизмах, как предоставление кредитных каникул. Правда, по закону необходимо, чтобы выполнялся ряд условий: первоначальный размер займа не более 2 млн рублей, документально подтвержденное снижение доходов более чем на 30% по сравнению с 2019 годом и некоторые другие. В этом случае ипотечные каникулы могут предоставляться на срок не более шести месяцев, при этом на этот период кредитной организацией продолжают начисляться проценты за пользование денежными средствами, — пояснила Елена Островская.

По ее словам, на 8 июля этого года в банки поступило более тысячи заявлений от граждан на предоставление ипотечных каникул в связи со снижением заработка в период пандемии. Из них было одобрено порядка 800. Все случаи отказа связаны с тем, что обратившиеся не попадают под критерии, прописанные в законодательстве, или не могут подтвердить это документально.

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ИСТОЧНИК KP.RU